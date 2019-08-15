15 Ağustos 2019, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Mert Çetin Roma'da

Cengiz'den sonra Roma'ya bir Türk daha! F.Bahçe ve G.Saray da istiyordu
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 15.08.2019

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, forması giyen 22 yaşındaki stoper 'i etti.

'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım , 'in takım arkadaşı oluyor. Roma, 22 yaşındaki stoperin transferi için Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Roma'nın Mert Çetin transferi için Gençlerbirliği'ne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Mert Çetin'in adı yaz döneminde ve ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

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