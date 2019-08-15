Mert Çetin Roma'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki stoper Mert Çetin'i transfer etti.

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oluyor. Roma, 22 yaşındaki stoperin transferi için Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Roma'nın Mert Çetin transferi için Gençlerbirliği'ne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.



Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.



Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.