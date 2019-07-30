Mustafa Kaplan: “Orta saha ve stoper almayı düşünüyoruz”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Bolu’da sürdürdüğü yeni sezon kamp çalışmalarını, bugün yapılan akşam antrenmanıyla sonlandırdı. Kırmızı-siyahlı ekibin akşam antrenmanında, hazırlık maçında sağ kolunda kırık oluşan Diallo takımdan ayrı olarak çalıştı. Bolu’da, yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayan Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 2 oyuncu transfer edeceklerini söyledi.

Antrenman öncesinde kampla ilgili açıklama yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bizim için hem Erzurum hem de Bolu kampı iyi geçti. yeni transferlerimiz ve geçen seneden elimizdeki oyuncularımızla iyi bir kadro olduk. Yarın son antrenmanımızla kampımız bitiyor. Ankara'ya dönüp, 2 günlük iznin ardından ayın 5'i ve 9'unda oynayacağımız Spor Yazarları Kupası maçıyla lige hazırlanmış olacağız. Burada her şey iyi geçti. İyi bir aile ortamımız oldu" dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiği ve görüştükleri oyuncular olduğunu söyleyen Kaplan, "Biz görüştüğümüz 2-3 tane oyuncumuz var. 2 oyuncuyu Ankara'da oynayacağımız Spor Yazarları Kupası'na kadar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü onların bazılarının kendi ligleri başladı. Başka oyuncular var görüştüğümüz. Onları da aramıza kattığımız zaman daha iyi bir Gençlerbirliği olacak ve özellikle Diallo'nun kolunun kırılmasından sonra orta sahaya bir oyuncu almak için çabamız var. Bir de savunmaya stoper almayı düşünüyoruz. Belki bir oyuncu daha olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Kaplan, diğer takımlara göre transfer konusunda önde olduklarını belirterek, "Bütün takımlar daha transferlerini bitiremedi. Ama biz burada bir adım öndeyiz diye düşünüyoruz. Çünkü biz istediğimiz transferlerin çoğunu bitirdik. 2 mevkinin dışında. 4 hazırlık maçı oynadık. Bunlar da bizim için verimli geçti. Sadece Diallo'nun kırılan kolunun dışında her şey iyi gitti. Bizim ligimizde yabancı oyuncu çok fazla olduğu için biz Gençlerbirliği olarak bunu çok düşünmüyoruz. Özümüze dönerek alt yapıdan aldığımız oyunculara dönmek istiyoruz. Çoğu kulüplerde sıkıntılar var ama biz Gençlerbirliği olarak bir adım öndeyiz. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan 2 mevkinin dışındaki transferlerimiz gerçekleştirdik" dedi.

Mustafa Kaplan, son olarak transferlerde yabancı oyuncu düşündüklerini kaydederek, "Görüştüğümüz yerli oyuncular oldu ama yerli oyuncuların maliyeti yüksek olduğu için biz yabancıyı daha çok tercih ettik. Zaten elimizde de genç oyuncularımız var. Onları da alternatif olarak sezon boyunca kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

