23 Temmuz 2019, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Toure, kampa katıldı

G.Birliği'nin yeni transferi Toure, kampa katıldı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 23.07.2019

ekiplerinden 'nde yeni , kırmızı-siyahlı ekibin kampına katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nin 'dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu , 'da takımla çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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