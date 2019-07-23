23 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Toure, kampa katıldı
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni transfer Zargo Toure, kırmızı-siyahlı ekibin Bolu kampına katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, Bolu'da takımla çalışmalara başladı.
Antrenman öncesi teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"