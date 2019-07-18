18 Temmuz 2019, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Zargo Toure Gençlerbirliği'nde

Zargo Toure Gençlerbirliği'nde
GENÇLERBİRLİĞİ
Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 Giriş Tarihi: 18.07.2019

, 'yi ettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, geçtiğimiz sezon forması giyen Senegalli oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

temsilcisi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verdi:

" çalışmalarına devam eden takımımız son olarak forması giyen Senegalli oyuncu ile iki yıllık anlaşma imzaladı. Stoper olarak görev yapan Zargo Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar 'da devam etti. Ülkemize FC Lorient'den gelen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon 'de 27 maçta Trabzonspor forması giydi"

Zargo Toure, geçtiğimiz yıl Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkmıştı.


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