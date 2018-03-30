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    30 Mart 2018, Cuma

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Gençlerbirliği, Malatyaspor'a hazır

    Gençlerbirliği, Malatyaspora hazır
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son çalışmasını Malatya'da yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibinin 1 saat süren idmanı çıkış çalışmasıyla sona erdi.

    Başkent temsilcisinde kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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