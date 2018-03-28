;
    28 Mart 2018, Çarşamba

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliğinde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklar çerçevesinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.

    A Takım, karşılaşmayı 5-0 kazanırken, Stephane Sessegnon 2, Marko Milinkovic ise 3 gole imza attı.

    Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
    Gençlerbirliğinde Cavcava rakip geliyor Gençlerbirliği'nde Cavcav'a rakip geliyor
    Süper Ligde 3 hafta yerde geçti Süper Lig'de 3 hafta yerde geçti
    Süper Ligdeki 18 takımın yeni piyasa değeri (27 ŞUBAT 2018) Süper Lig'deki 18 takımın yeni piyasa değeri (27 ŞUBAT 2018)
    BİZE ULAŞIN