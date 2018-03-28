Gençlerbirliğinde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

28 Mart 2018, Çarşamba
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Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 28.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklar çerçevesinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.
A Takım, karşılaşmayı 5-0 kazanırken, Stephane Sessegnon 2, Marko Milinkovic ise 3 gole imza attı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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