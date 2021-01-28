Son dakika: Gaziantep FK'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da corona virüsü şoku yaşanıyor. 22. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi Gaziantep temsilcisinde, 1 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. İşte kulüp tarafından yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur.

Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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