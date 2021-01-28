28 Ocak 2021, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Son dakika: Gaziantep FK'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...

Galatasaray maçı öncesi corona şoku!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 1 futbolcunun -19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. 22. haftada sahasında ile oynayacağı maç öncesi temsilcisinde, 1 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. İşte kulüp tarafından yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan -19 test sonuçları belli olmuştur.

Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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