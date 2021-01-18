Gaziantep FK Luyindama'nın eski hocası Ricardo Sa Pinto ile büyük ölçüde anlaştı
Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Galatasaraylı Luyindama'nın eski hocası Ricardo Sa Pinto ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi. Ricardo Sa Pinto kimdir? İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta takımın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayıran Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni hoca arayışları hız kazandı. Takımı tecrübeli ve başarıya aç bir teknik adama emanet etmek isteyen Gaziantep FK yönetimi, yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü yeni hoca arayışlarından son aşamaya geldi.
Son birkaç gündür yerli ve yabancı pek çok hoca ile görüşen Gaziantep ekibi, Portekizli 48 yaşındaki teknik direktör Ricardo Manuel Andrade Silva Sa Pinto (Ricardo Sa Pinto) ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Portekizli hoca ile son görüşmelerini yapan kırmızı-siyahlı ekip, görüşmelerden olumsuz bir durum çıkmaması halinde 48 yaşındaki teknik adamla bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.
GALATASARAYLI LUYINDAMA'NIN HOCALIĞINI YAPTI! RICARDO SA PINTO KİMDİR?
48 yaşındaki teknik adam, 10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi. Futbolcu olarak Salgueiros, Sporting, Sociedad ve Standard Liege'de oynadı. Teknik direktörlük kariyeri ise Sporting altyapısında başladı. Son olarak Brezilya'nın Vasco da Gama takımını çalıştıran Portekizli Ricardo Sa Pinto, daha önce Portekiz'in Braga ile Sporting, Belçika'nın Standard Liege, Polonya'nın Legia Varşova, Sırbistan'ın Kızılyıldız gibi takımlarını çalıştırdı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Luyindama'lı Standard Liege ile Belçika Kupası'nı kazanarak yaşadı.
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