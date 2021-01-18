18 Ocak 2021, Pazartesi

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Gaziantep FK Luyindama'nın eski hocası Ricardo Sa Pinto ile büyük ölçüde anlaştı

Gaziantep FK'dan sürpriz tercih! Luyindama'nın...
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Rumen çalıştırıcı ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Luyindama'nın eski hocası Ricardo Sa Pinto ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi. Ricardo Sa Pinto kimdir? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta takımın başarılı teknik direktörü ile yollarını ani bir şekilde ayıran Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni hoca arayışları hız kazandı. Takımı tecrübeli ve başarıya aç bir teknik adama emanet etmek isteyen Gaziantep FK yönetimi, yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü yeni hoca arayışlarından son aşamaya geldi.

Son birkaç gündür yerli ve yabancı pek çok hoca ile görüşen Gaziantep ekibi, Portekizli 48 yaşındaki teknik direktör (Ricardo Sa Pinto) ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Portekizli hoca ile son görüşmelerini yapan kırmızı-siyahlı ekip, görüşmelerden olumsuz bir durum çıkmaması halinde 48 yaşındaki teknik adamla bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAYLI LUYINDAMA'NIN HOCALIĞINI YAPTI! RICARDO SA PINTO KİMDİR?


48 yaşındaki teknik adam, 10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in şehrinde dünyaya geldi. Futbolcu olarak , Sporting, ve 'de oynadı. Teknik direktörlük kariyeri ise Sporting altyapısında başladı. Son olarak 'nın takımını çalıştıran Portekizli Ricardo Sa Pinto, daha önce Portekiz'in Braga ile Sporting, Belçika'nın Standard Liege, Polonya'nın , Sırbistan'ın gibi takımlarını çalıştırdı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Luyindama'lı Standard Liege ile 'nı kazanarak yaşadı.

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