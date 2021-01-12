Marius Sumudica'dan ayrılık açıklaması! "İhanete uğramış gibi hissettim"

Gaziantep FK ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Rumen teknik adam Marius Sumudica, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Ülke basınına konuşan Rumen teknik adam, "Kulüpteki bazı kişiler daha fazla para kazandığımı söyledi -ki, bu gerçek değildi. İhanete uğramış gibi hissettim." dedi.

Gaziantep FK'da bu sezon gösterilen performansta büyük pay sahibi olan ve ligin en çok konuşulan isimlerinden olan teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Rumen çalıştırıcı, ayrılığının ardından ilk kez ülkesinin basınından Digi Sport'a konuştu. Sumudica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GAZİANTEP FK'YA BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Gaziantep FK ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. El sıkıştık. Onlara başarılar diliyorum. Futbolcular, onlara ne kadar değer verdiğimi biliyor ve hepsine saygı duyuyorum. En iyi dileklerimi sunuyorum. Gaziantep'te çalışmak benim asla unutmayacağım bir deneyimdi."

"BAŞKA BİR LİGE GİTMEK İÇİN BÖYLE DAVRANMADIM"

"Başka bir lige gitmek için asla böyle davranmadım. Hala Türkiye'den ne zaman ayrıldığımı bile bilmiyorum. Teşekkürler ve hoşçakal Gaziantep"

"EŞİMDEN PARA İSTEYECEĞİM DEMEM YANLIŞ ANLAŞILMIŞ BİR ŞAKAYDI"

"Eşimden para isteyceğim demem yanlış anlaşılmış bir şakaydı. Ancak bundan rahatsız olduklarını söylediler. Kimseden merhamet istemiyorum. Ben çelişkili biriyim ama kendimi böyle motive ediyorum. Bu şakanın böyle anlaşılacağını fark etmemiştim."

"BİR ŞAKA YÜZÜNDEN BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

"Gaziantep'e çok şey borçluyum. Bana iyi koşullar sundu. Bir şaka yüzünden artık benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Geride bir şey bırakıyorum ve benimle yaptıklarından daha fazlasını başarmalarını diliyorum. Bu açıklamam nedeniyle devam edemeyeceklerini söylediler. "

"İHANETE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

"İhanete uğramış gibi hissettim. Benimle konuşuldu. Maaşımda küçük bir artış yapılacağı söylendi. Aynı fikirde olmadığımı söyledim. Sözleşmeyi iki saat içinde yapmak istediklerini söylediler ama mümkün olmayacağını söyledim. Kulüpteki bazı kişiler daha fazla para kazandığımı söyledi -ki, bu gerçek değildi. İhanete uğramış gibi hissettim."

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