05 Ekim 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Kevin Mirallas transferini bitiriyor

Gaziantep FK'dan sürpriz hamle! Premier Lig...
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

 ekiplerinden  FK, döneminin bitmesine kısa bir süre kala bombayı patlattı. Teknik direktör Sumudica'nın ısrarla istediği adı bir süre önce ile de anılan Mirallas'ı sözleşme imzalamak için şehre davet etti. İşte detaylar...

döneminin bitmesine saatler kala 'de bombayı FK patlattı.
Kırmızı-siyahlılar, son olarak 'te forma giyen Belçikalı yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Gaziantep Güneş'in haberine göre; Gaziantep'e getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mirallas ile kısa süre içerisinde imzalar atılacak.

Belçikalı milli futbolcunun ismi uzun dönem 'yle de anılmış ve resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Sağ, sol kanat ve forvet arkası olmak üzere 3 bölgede görev yapan Kevin Mirallas, Lille, Saint Etienne, , Everton ve Royal Antwerp formalarını terletti.

Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Fırtına uzatmalarda takıldı! Fırtına uzatmalarda takıldı!
Gaziantep FK'dan A Spor'a açıklama! Sumudica'nın ne istediğini anlayamadık Gaziantep FK'dan A Spor'a açıklama! "Sumudica'nın ne istediğini anlayamadık"
Sumudica'dan şok itiraf! Rüşvet teklifi aldım Sumudica'dan şok itiraf! "Rüşvet teklifi aldım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör