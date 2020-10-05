Gaziantep FK Kevin Mirallas transferini bitiriyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala bombayı patlattı. Teknik direktör Sumudica'nın ısrarla istediği adı bir süre önce Fenerbahçe ile de anılan Mirallas'ı sözleşme imzalamak için şehre davet etti. İşte detaylar...
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig'de bombayı Gaziantep FK patlattı.
Kırmızı-siyahlılar, son olarak Royal Antwerp'te forma giyen Belçikalı yıldız futbolcu Kevin Mirallas ile her konuda anlaşma sağladı.
Gaziantep Güneş'in haberine göre; Gaziantep'e getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mirallas ile kısa süre içerisinde imzalar atılacak.
Belçikalı milli futbolcunun ismi uzun dönem Fenerbahçe'yle de anılmış ve resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.
Sağ, sol kanat ve forvet arkası olmak üzere 3 bölgede görev yapan Kevin Mirallas, Lille, Saint Etienne, Olympiakos, Everton Fiorentina ve Royal Antwerp formalarını terletti.
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