Sumudica: Erdoğan Türkiye için şans
G.Antep FK hocası Marius Sumudica, Rumen basınına verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için bir şans. Türkiye’de 80 milyon insan yaşıyor ve 100 binden fazla vaka ile 3 binden az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti” dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına verdiği röportajda koronavirüs sürecinde Türkiye'de yaşanan durumla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için bir şans olduğunu vurgulayan Rumen hoca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de neler yaptığını görüyorum. Tıbbi sistem birinci sınıf. Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor ve 100 binden fazla vaka ile 3 binden az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti. Şimdi Başakşehir'de tamamı ventilatörlerle donatılmış 4 binden fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa ettiler. Orada bir hastaneye girdim ve kendimi Hilton'daymış gibi hissettim. Ve bu şekilde tam 6 tane hastane var. Aralık ayında şiddetli zatürre geçirdiğimde bu bahsettiğim hastaneye gitmiştim. Futbolda da devlet sadece takımlar için para katmakla kalmadı, altyapı da harika" diye konuştu.
STATLAR HARİKA 3. LİG'DE BİLE
G.Antep FK hocası Sumudica, Türkiye'deki spor yatırımını hiçbir yerde görmediğini de belirtti. Rumen çalıştırıcı, "Türkiye'de stadyumlar harika. 3. Lig'de bile görseniz delirirsiniz! Türkiye, yarın UEFA'nın hak vermesi durumunda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilir. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak, koşullar zaten var" dedi.
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