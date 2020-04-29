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Sumudica: Erdoğan Türkiye için şans

Erdoğan Türkiye için şans
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

G.Antep FK hocası , Rumen basınına verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir şans. Türkiye’de 80 milyon insan yaşıyor ve 100 binden fazla vaka ile 3 binden az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti” dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü , Rumen basınına verdiği röportajda koronavirüs sürecinde 'de yaşanan durumla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı 'ın Türkiye için bir şans olduğunu vurgulayan Rumen hoca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de neler yaptığını görüyorum. Tıbbi sistem birinci sınıf. Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor ve 100 binden fazla vaka ile 3 binden az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti. Şimdi Başakşehir'de tamamı ventilatörlerle donatılmış 4 binden fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa ettiler. Orada bir hastaneye girdim ve kendimi Hilton'daymış gibi hissettim. Ve bu şekilde tam 6 tane hastane var. Aralık ayında şiddetli zatürre geçirdiğimde bu bahsettiğim hastaneye gitmiştim. Futbolda da devlet sadece takımlar için para katmakla kalmadı, altyapı da harika" diye konuştu.

STATLAR HARİKA 3. LİG'DE BİLE

G.Antep FK hocası Sumudica, Türkiye'deki spor yatırımını hiçbir yerde görmediğini de belirtti. Rumen çalıştırıcı, "Türkiye'de stadyumlar harika. 3. Lig'de bile görseniz delirirsiniz! Türkiye, yarın 'nın hak vermesi durumunda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilir. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak, koşullar zaten var" dedi.

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