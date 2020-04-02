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GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Maaş indirimini hiç konuşmadık

Maaş indirimini hiç konuşmadık
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükeşki, oyuncuların maaşlarında indirime gidip gidilmeyeceğiyle ilgili, "Oyuncularımızla şu anda maaş indirimi ile ilgili bir konuyu konuşmadık" dedi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükeşki, oyuncuların maaşlarında indirime gidip gidilmeyeceğiyle ilgili, "Oyuncularımızla şu anda maaş indirimi ile ilgili bir konuyu konuşmadık" dedi. Mayıs ayında sözleşmeleri bitecek oyuncuların durumuyla ilgili de konuşan Başkan Büyükekşi, "Bu durum tek bizim kulübün sorumluluğu değil. 'nın alacağı karara göre her kulüp hareket edecek" diye konuştu.
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