Gençlerbirliği maçında kafa darbesi alarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gaziantep FK'li Myenty Abena'nın sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Gaziantep FK forması giyen Myenty Abena, Gençlerbirliği karşılaşmasında girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Abena, ambulansla sahadan çıkarıldı.

Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.