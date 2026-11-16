Volkan Demirel resmen açıklandı! Gaziantep FK...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.