SON DAKİKA: Gaziantep FK'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da, teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da, teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiçbir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK'nın başında lig ve kupada toplam 9 maça çıkan Orhan Ak, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.