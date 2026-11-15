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Gaziantep FK, Volkan Demirel ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. İşte detaylar...

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Gaziantep FK, Volkan Demirel ile prensipte anlaştı

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.

Takım için en iyi teknik direktörü bulmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın (16 Kasım) takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı.

#Trendyol Süper Lig #Gaziantep FK #Volkan Demirel
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