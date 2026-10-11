Gaziantep FK-Arca Çorum FK CANLI (Gaziantep FK-Arca Çorum FK maçı canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesinde Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle dönen Gaziantep FK, sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son haftalarda hücum performansıyla dikkat çeken Arca Çorum FK ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde. İki takım arasındaki müsabakanın canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı ilk 6 karşılaşmada sekiz puan toplayan Gaziantep FK, milli takım arası öncesinde Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından sahasında kazanmayı hedefliyor. Arca Çorum FK ise son haftalarda aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekerken Alanyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. İki ekip arasındaki müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Gidado, Abena, Ogün, Sorescu, Kozlowksi, Syllia, Kerim, Maxim, Halil
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Gökhan, Berat, Diomande, Kyziridis, Cengiz, Ramirez
GAZİANTEP FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep FK ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanıyor.
GAZİANTEP FK - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma, saat 16.00'da başladı.
GAZİANTEP FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Arca Çorum FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.