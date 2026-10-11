Gaziantep FK-Arca Çorum FK CANLI (Gaziantep FK-Arca Çorum FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesinde Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle dönen Gaziantep FK, sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son haftalarda hücum performansıyla dikkat çeken Arca Çorum FK ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde. İki takım arasındaki müsabakanın canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri