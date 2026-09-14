Orhan Ak: 1 puan altın değerinde!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 kaldı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 kaldı. Mücadelenin ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçen haftanın daha kıymetli olması için sonraki maçta kaybetmemeniz, puan almanız gerekir. Fenerbahçe kadro olarak bizim çok üstümüzde bir ekip. Bugün alınan 1 puan altın değerinde. İlk yarı çok net 3 pozisyonumuz var, onları değerlendirseydik bambaşka bir ikinci yarı oynayabilirdik."



"Oyuncu ekibimiz taktiksel disipline sadık kalan bir yapıya sahip. Takım ruhu ve enerjisi de, topu direkten döndüren enerji olabiliyor. Bugün taraftarın da son dakikaya kadar desteği için teşekkür ediyoruz. İlk günden beri şehrin bu desteğini görüyoruz. Ekibime de teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum, Avrupa'da bizi temsil ediyorlar. "