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Fenerbahçe'ye deplasmanda Gaziantep FK çelmesi! İşte maçın özeti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Çekişmeli mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'ye deplasmanda Gaziantep FK çelmesi! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 11. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise puanını 8'e çıkartarak haftayı 7. sırada tamamlamış oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

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