Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi başladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Orhan Ak'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. "Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.