Selçuk İnan: Çok güçlü bir takımı yendik!

Selçuk İnan: Çok güçlü bir takımı yendik!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından, "Kendi sahamızda çok güçlü bir takımı yendiğimiz için mutluyuz" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2025- 20:27