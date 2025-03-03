Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; 52 ile 78'nci dakikalarda Emmanuel Boateng ve 90+4. dakikada David Okereke'den geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 65'inci dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK, Süper Lig'de 32 puanla 10. sıraya yükseldi. İkas Eyüpspor ise 40 puanda kaldı ve 5. sırada yer aldı.

Öte yandan İkas Eyüpspor'da Caner Erkin 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

İKAS EYÜPSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

İkas Eyüpspor'un Süper Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor. Arda Turan'ın öğrencileri Süper Lig'de 4 maçtır kazanamazken ligdeki son galibiyetini ise 31 Ocak'ta Net Global Sivasspor'a karşı almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İkas Eyüpspor ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.