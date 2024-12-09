Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasının kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER:
Gaziantep FK: Dioudis, M'bakata, Bruno Viana, Arda, Mustafa, Ogün, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Halil Dervişoğlu, David Okereke.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Varesanovic, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANIYOR?
İki ekip aras��nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.