Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip zorlu mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK'nın galibiyet gollerini 28. dakikada Kacper Kozlowski, 45+3. dakikada Deian Sorescu ve 75. dakikada David Okereke kaydetti.
Bu sonuçla Gaziantep FK 15 puanla 10. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 16 puanla 8. sırada kaldı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ndiaye (Dk. 84 Mandouki), Sorescu, Kozlowski (Dk. 84 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 89 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Okereke), Lungoyi (Dk. 89 Kenan Kodro)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lima, Opoku, Hamza Güreler, Duarte, Berkay Özcan (Dk. 45 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 45 Crespo), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 45 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Keny), Deniz Türüç (Dk. 32 Figueiredo) Piatek
Sarı kartlar: Dk. 58 Kozlowski, Dk. 90+5 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir)
Goller: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu, Dk.75 Okereke (Gaziantep FK)