"Bazen futbolda istatistikler bir işe yaramıyor maalesef"
Başakşehir deplasmanda kazandı!
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Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
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