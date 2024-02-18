Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, önde oldukları maçı berabere bitirdikleri için üzgün olduğunu söyledi. Daha önce de Adana Demirspor ve Pendikspor maçlarının aynı şekilde beraberlikle sonuçlandığını hatırlatan Sumudica, "Bu maçla ilgili ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Adana Demir maçında ve Pendik maçında da öne geçtik ama berabere bitirdik. Bugün de aynı şekilde oldu. Belki bu 3 maçı kazansak 6 puanımız daha olacak ve ligde üst sıralarda yer alacaktık. Bugün iyi oynadığımızı söyleyemem. Bazı oyuncularımız da maalesef beklentimizin altında kaldı. Bugün iyi oynayamadık ama golü bulduktan sonra skoru korumak için her şeyi yapmamız gerekirdi. Skor avantajını yakaladığımızda takım geriye çekiliyor. Oyuncular baskıyla beraber skoru korumak için geri çekiliyor. Sivas maçında 2-0 geriye düştük ve herkes öne çıkmaya başladı ve 2 gol bulduk. Reaksiyonu sadece oyunu kaybederken değil oyun avantajı bizdeyken de göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.