Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı.
Kırmızı siyahlı takımın başarılı ismi Sumudica'ya yılbaşı öncesi gittiği Romanya'da corona virüs teşhisi konulmuş ve tedavi altına alınmıştı.
Sumudica'nın tedavisine devam edildiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
GAZİANTEP FK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sani Konukoğlu Hastanesi'nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.
Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sani Konukoğlu Hastanesi'nde detaylı tetkikler uygulanan teknik… pic.twitter.com/B5Tr0F1g1Z— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 8, 2024