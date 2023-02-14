Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'den birçok kulübün oyuncularına talip olduğu Gaziantep ekibinde bu sayede maaş yükü de alınmış olacak. Takımın iskeletinin bozulmadan futbolcuların form durumlarının kaybolmaması için atılacak bu adıma birçok kulüp de destek gösterdi.
Beşiktaş istemişti! Joao Figueiredo'nun yeni takımı belli oldu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından, Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildiğini açıklamıştı. Antep temsilcisi bu sezon kalan tüm maçlarda 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve seneye yeniden ligde yer alacak. Bu gelişme üzerine birçok oyuncusuna talipler çıktığı belirtilen Gaziantep'te sportif direktör Adnan Erkan açıklamalarda bulundu ve adı Beşiktaş'la anılan Joao Figueiredo'nun yeni takımını da duyurdu. İşte o sözler...
Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan açıklamalarda bulundu. Henüz imza aşamasına gelmeyen transfer olduğunu dile getiren Adnan Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz" diye konuştu. Başakşehir'in Mustafa Eskihellaç ile de ilgilendiği öğrenildi.
"İSKELETİ KORUYARAK GELECEK SENE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Transferi netleşmeyen oyuncular hakkında konuşmanın doğru olmayacağını vurgulayan Adnan Erkan, "Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı göndermekten ziyade kiralık vereceğiz. Takımın iskeletini de bu anlamda koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Takımın içini asla boşaltma gibi bin niyetimiz yok" diye konuştu.