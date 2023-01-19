Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor ZTK maçı CANLI hangi kanalda? Saat kaçta?

Gaziantep FK - Konyaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gaziantep FK - Konyaspor ZTK maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Gaziantep FK, Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - KONYASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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