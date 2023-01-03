TFF VAR kayıtlarını yayınladı. Hakem ve VAR ile yaşanan diyaloglar dikkat çekti. Gaziantep FK'dan Atilla Karaoğlan tepkisi geldi.

Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan TFF, iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı.

TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Gaziantep FK sosyal medya hesabından bir paylaşımla hakem Atilla Karaoğlan'ın konuşmalarına tepki gösterdi.

Kırmızı-siyahlı kulüp VAR kayıtlarını alıntılayarak yaptığı paylaşıma; "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan'ın yorumu: "ABARTIYOR ABİ!" Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz." notunu düştü.



