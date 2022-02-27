Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Altay'a konuk olacak Gaziantep FK'de antrenmandan sakatlanan Muhammet Demir, maç kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet Demir'in Altay maçı hazırlıkları kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Oyuncumuza ilk müdahale sağlık ekibimizce yapılmış olup, detaylı tetkiklerinin Gaziantep'te yapılmasına karar verilmiştir. Oyuncumuz Altay maçı kadrosundan tedbir amaçlı çıkarılmıştır." denildi.

Ayrıca, sakatlıkları devam eden Kitsiou, Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl'in de Altay karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.