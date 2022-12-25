Gaziantep FK'da Günay Güvenç Beşiktaş maçı başlamadan sarı kart gördü
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele öncesi iki takım sahaya çıkarken Günay Güvenç sarı kart gördü.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 25.12.2022- 16:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022- 16:22
Dünya Kupası arasının ardından oynanan mücadelede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Mücadele öncesi iki takım sahaya çıkarken Günay Güvenç sarı kart gördü.
NE YAŞANDI?
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, maç öncesi şortunun altına farklı tayt giyen Günay Güvenç'ten taytını değiştirmesini istedi.
Karaoğlan'ın bu isteğine tepki gösteren Günay, sarı kartla cezalandırıldı.