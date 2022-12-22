Gaziantep FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gaziantep FK sahasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Gaziantep FK - Boluspor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Boluspor maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.