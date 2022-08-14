Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Gazaintep FK - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Gazaintep FK - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.



GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor.









GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ



Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo.



Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Tasos, Beridze, Macheda.