Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Sivasspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Figueiredo, Muhammet

Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Camara, Goutas, Uğur, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabare