Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kalyon Stadymu'nda oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 18 Ocak Salı günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.