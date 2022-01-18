Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına kar muhalefeti damga vurdu.
Maçın 2. yarısı için sahaya giren Ümit Öztürk, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden soyunma odasına gitti.
MAÇ ERTELENDİ
Maçın hakemi Ümit Öztürk, 2. yarının oynanamayacağının kanaatine vardı ve maçı erteledi. Karşılaşmanın ikinci yarısı 19 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de devam edecek.
SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, Ümit Öztürk tarafından saha koridorunda kırmızı kart gördü.