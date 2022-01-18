Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar nedeniyle tatil edildi!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı tamamlandıktan sonra ikinci yarı için sahaya çıkan hakemler, yoğun kar yağışı nedeniyle maçı tatil etti. Karşılaşmanın ikinci yarısı 19 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de devam edecek.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 18:25 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022- 18:45