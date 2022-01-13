Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Covid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.
Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
😷 Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/sry015W4uM— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 13, 2022