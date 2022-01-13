Süper Lig takımlarından Gaziantep FK; 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin corona virüsü testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip, ligde bu hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Covid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.

Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.

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