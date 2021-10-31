31 Ekim 2021, Pazar

GAZİANTEP FK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Galatasaray evinde her zaman..."

Erol Bulut maç öncesi konuştu! G.Saray her zaman...
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Galatasaray kendi evinde her zaman hücum oynamayı isteyen bir takım, bunun üstüne çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Genç ve topu ayağında iyi tutan futbolcular tercih edilmiş, bunun da bir karşılığı olacak tabii" ifadelerini kullandı.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

"İç sahada istediğimiz puanları aldık ama deplasmanda aynısını yapamadık. Deplasmanda bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen almamız gereken maçları alamadık. Bugüne futbolcularımızı en iyi şekilde hazırladık. İnşallah bugün o değişimi gerçekleştiririz."

"Galatasaray kendi evinde her zaman hücum oynamayı isteyen bir takım, bunun üstüne çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Genç ve topu ayağında iyi tutan futbolcular tercih edilmiş, bunun da bir karşılığı olacak tabii."

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