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Ve rekor geldi! Sörloth durdurulamıyor... Sosyal medya patladı!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth golcülüğünü konuşturmaya ve fark yaratmaya devam ediyor... Siyah beyazlılara attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkaran Norveçli yıldız, Şota'nın (1995-96 / 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olmayı başardı. 24 yaşındaki forvet, 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olurken attığı gol, Trabzonspor başta taraftarlarınca takdir aldı. Kuzeyin Kralı lakaplı yıldız oyuncu için Twitter'da paylaşımlar peş peşe gelirken başarılı oyuncu, Trend Topic (TT) listesine girdi. İşte birbirinden dikkat çeken Alexander Sörloth paylaşımları...
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