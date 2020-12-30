30 Aralık 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'dan transferde Yunus Mallı hamlesi!

Hücum bölgesinde alternatifi artırmak isteyen Trabzonspor, kulübü Wolfsburg'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Fırtına, devre arasında Alman temsilcisi ile temaslara geçecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:15
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Trabzonspor'dan transferde Yunus Mallı hamlesi!

Trabzonspor hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor. 21 takım içinde 13. sırada yer alan bordo- mavililer, Abdullah Avcı döneminde de bu soruna henüz çare bulamadı.

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Trabzonspor'dan transferde Yunus Mallı hamlesi!

Deneyimli hocanın takımın başında çıktığı 7 maçta 6 defa fileleri sarsabildiler. Avcı hücum hattındaki oyuncu kalitesini artırmayı hedefliyor. Bunun için de transfere sarılmış durumda.

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Trabzonspor'dan transferde Yunus Mallı hamlesi!

Karadeniz ekibi, Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Milli futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor.

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Trabzonspor'dan transferde Yunus Mallı hamlesi!

Trabzonspor devre arasında, Alman temsilcisine resmi teklifini iletecek. 28 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.

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Trabzonspor'dan transferde Yunus Mallı hamlesi!

Avcı, elindeki alternatifleri artırmak için Yunus transferinin mutlaka gerçekleşmesini istiyor.

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