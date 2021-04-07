Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! "Ablukaya aldı ama..."

Sağ bek Hüseyin'in orijinal yeri olmadığından, o bölgedeki hücuma hiç katkı verilmeyen ve kullanılıp rakibi tehdit edecek, eldeki kadrodan bir oyuncu da yer almadığından, o koridorda ciddi eksikliği, bu maç değil her maç bordo-mavililer yaşıyor.