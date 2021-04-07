07 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! "Ablukaya aldı ama..."
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
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