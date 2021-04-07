07 Nisan 2021, Çarşamba

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Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! "Ablukaya aldı ama..."

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 09:07
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Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! Ablukaya aldı ama...

REHA KAPSAL - BIRAKMAK GEREK!

Son haftalardaki saha içi dizilişinde hem cezalı oyuncuların hem de Yunus'u da ilk 11'de tercih etmemesinden dolayı Abdullah Avcı'nın daha saha içi eldeki oyuncu topluluğundan, formasyonu uygun bir ilk 11 sahada vardı.

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Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! Ablukaya aldı ama...

Sağ bek Hüseyin'in orijinal yeri olmadığından, o bölgedeki hücuma hiç katkı verilmeyen ve kullanılıp rakibi tehdit edecek, eldeki kadrodan bir oyuncu da yer almadığından, o koridorda ciddi eksikliği, bu maç değil her maç bordo-mavililer yaşıyor.

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Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! Ablukaya aldı ama...

Bu saha dizilişinde orta sahada iki tane 8 numara tercihinden Avcı kurtulup, Bakasetas'a santrfor arkası, daha özgürlük vererek o performans alıcı 10 numara pozisyonunda oyuna başlatınca, Trabzonspor'un rakip yarı alana daha anlamlı yerleşti.

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Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! Ablukaya aldı ama...

İlk golü yedikten sonra rakip yarı alanda ön alan baskısını doğru götürüp, hem topla hem de topsuz, fiziksel yüksek tempoyla oynamaya başladı bordo-mavililer. Hem topu çok çabuk geri kazandılar. Geriye koşmak yerine atak sürekliliği yakaladılar.

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Trabzonspor-Kayserispor maçını böyle yorumladılar! Ablukaya aldı ama...

Rakip yarı alandaki parselasyonu daha iyi yaptılar. Bununla beraber oyun hareketliliği, çok çabuk topa hız vermeleri, kısa paslar oyunun merkezinden ve yeri geldiğinde çok doğru sahayı da genişleterek özellikle Nwakaeme kanadından etkili oyunlar çıkmaya başladı.

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