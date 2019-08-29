29 Ağustos 2019, Perşembe

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Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Karadeniz ekibi Trabzonspor, üçüncü eleme turu ilk mücadelesinde Sparta Parg'ı eleyip, Yunanistan temsilcisi AEK'ya rakip olmuştu. İlk mücadeleyi Ekuban'ın 3 golüyle 3-1 kazanan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde yarın AEK ile ikinci kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi özellikle yeni transfer Sturridge'in oynayıp oynamayacağı merak konusu. İşte Trabzonspor-AEK mücadelesinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 07:34
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Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın (29.08.2019 Perşembe) Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.

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Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!

Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!

Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

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Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!

KAPALI GİŞE OYNANACAK
Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynayacak.

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Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!

İlk 2 karşılaşmada olduğu gibi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine dolduracak.

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