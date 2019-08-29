29 Ağustos 2019, Perşembe
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Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Karadeniz ekibi Trabzonspor, üçüncü eleme turu ilk mücadelesinde Sparta Parg'ı eleyip, Yunanistan temsilcisi AEK'ya rakip olmuştu. İlk mücadeleyi Ekuban'ın 3 golüyle 3-1 kazanan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde yarın AEK ile ikinci kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi özellikle yeni transfer Sturridge'in oynayıp oynamayacağı merak konusu. İşte Trabzonspor-AEK mücadelesinin muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 07:34
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