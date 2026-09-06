A Spor Trabzonspor Galerileri Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek etkileyici bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililer, Papara Park'ta sergilediği futbolla dikkat çekti. İşte mücadeleden kareler... Giriş Tarihi: 06 Eylül 2026 22:12 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR