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Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek etkileyici bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililer, Papara Park'ta sergilediği futbolla dikkat çekti. İşte mücadeleden kareler...

Giriş Tarihi:
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER 1
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER 2
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER 3
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER 4
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği | MAÇTAN KARELER 5
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Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER)