A Spor Trabzonspor Galerileri Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER) Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER) Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. İşte karşılaşmadan kareler... Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 23:50 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR