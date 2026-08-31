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Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. İşte karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi:
Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER) 1
Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER) 2
Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER) 3
Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER) 4
Amedspor 2-1 Trabzonspor (MAÇTAN KARELER) 5
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