16 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlanırken, iki takım da puanını 53'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Türk spor basınının usta yazarları, hakem kararlarının tartışıldığı karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 01:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 06:35
  • 1
  • 16
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

NECMİ PEREKLİ - KİMSEYE YARAMADI

Süper Lig'de liderlik yarışına yakışmayacak derecede zevksiz bir maç izledik. Her iki takım da gol atmak için değil de sanki gol yememek adına oynadı. Dişe tırnağa gelecek bir pozisyon veya insanı heyecanlandıracak tek hareket görmek mümkün değil.

  • 2
  • 16
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Sadece Başakşehir forveti Demba Ba'nın attığı goldeki vuruş tekniği, futbol adına zevkle seyredilebilecek bir hareketti. Geri kalan dakikaları bir torbaya doldurup Faroz'dan denize atın olsun bitsin. Bu skorun sonucunda Trabzonspor'un iki kayıp puanına karşılık Başakşehir'in aldığı bir puan var.

  • 3
  • 16
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Oyunda Trabzonspor sanki daha baskılı gibi gözüktü. Fakat iki forveti Nwakaeme ve Sörloth her nedense orta alanlardan kenarlara kaçmayı tercih ettikleri için pek de pozisyon üretemedi. 4 maçtır gol atamayan Sörloth'un topa vuruşta ve kafaya yükselişte stil değiştirdiğini gördük.

  • 4
  • 16
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Bu ona bir hoca uyarısı değil de eski bir Trabzonsporlu futbolcu ağabeyinin uyarısıdır. Kenarlara kaçarak belki markajdan kurtulduğunu sanıyorsun ama gol yollarından da uzak kalıyor, ayrıca gereksiz koşular yüzünden yorgun düşerek son vuruşlarda etkisiz kalıyorsun.

  • 5
  • 16
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Temposu düşük, mücadelesi yetersiz olan bu maçta her iki takım da kendi becerisinden ziyade rakibin savunmada yapacağı yanlış hareketlere umut bağlamış gibi gözüktü. O da olmadı. Niye olmadı? Çünkü her iki takım da gol yememek adına savunma ağırlıklı oynadığından ayrıca bir haftaya sığan iki maçın verdiği yorgunluk da olsa gerek. Sonuç olarak bu beraberlik muhtemel liderlik düğümünü bu hafta da çözemedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör