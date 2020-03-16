16 Mart 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlanırken, iki takım da puanını 53'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Türk spor basınının usta yazarları, hakem kararlarının tartışıldığı karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 01:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 06:35
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