12 Mayıs 2020, Salı

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Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi...

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Transfermarkt'ta top 10'a girdi. Bordo-mavili takımın golleriyle sırtlayan yıldız futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldızların yer aldığı 'En çok aranan 10 oyuncu' listesine adını yazdırmayı başardı.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 02:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 06:39
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Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi...

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, dünyanın en popüler futbolcu 'database'ı olarak kabul edilen Transfermarkt'ta en fazla aranan 10'uncu oyuncu oldu.

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Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi...

Norveç'in Aftenposten gazetesi, Alexander Sörloth için, "Büyük Avrupa kulüpleriyle sürekli bağlantılı olan Trabzonspor'un (kiralık) forveti, Transfermarkt'ın çevrimiçi üssünde en çok ziyaret edilen profiller listesine gizlice girdi" yorumunu yaptı.

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Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi...

Adı büyük takımlarla anılmaya başlayan Sörloth'un Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi var.

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Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi...

Bordo-mavililer, 6 milyon euro ödeyerek Sörloth'un bonservisini alma hakkına da sahip.

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Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi...

SÜPER LİG'İN KRALI

Sörloth, Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncusu oldu. Transfermarkt sitesinin Covid-19 sonrası yapığı yeni değerlendirmede Norveçli forvet, 13 milyon euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı.

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