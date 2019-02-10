10 Şubat 2019, Pazar

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Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimiz katledildi"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçı sonrası isyan etti! Ağaoğlu, maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 21:47
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Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimiz katledildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk oldukları ve tartışmalı hakem kararlarının gölgesinde geçen mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimiz katledildi

3-1 mağlup oldukları maçla ilgili hakem Ümit Öztürk ve yardımcılarının performansına sitem eden Ağaoğlu şunları söyledi:

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Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimiz katledildi

"Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Trabzon Lisesi Çanakkale cephesine öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlere kurşun sıktık. Aradan 105 sene geçti ama Trabzon'un 18, 19 yaşındaki çocukları yine dış güçler tarafından katledildi!"

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Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimiz katledildi

"Ne olursa olsun biz bu takımla gurur duyuyoruz. Neticede bu bir futbol maçı. Yenersiniz, yenilirsiniz. Ama bırakın da düzgün yenilelim. Bu çocukları Çanakkale'de katledildiği gibi kimse katledemez."

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Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimiz katledildi

"SADECE DÜŞMAN DEĞİŞTİ"

Hakemlerin performansına isyan eden Ağaoğlu, "Ya şu İstiklal Marşı'nı hiç okutmayalım ya da 17-18 yaşındaki hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara katletmeyelim. Başımıza gelen ilk vaka değil. Herkes görüyor zaten. Benim 17 yaşındaki kalecim hatalı gol yiyorsa, bırakın da hatalı gol yesin."

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