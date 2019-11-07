07 Kasım 2019, Perşembe

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UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı! Galatasaray...

UEFA kulüpler sıralaması güncel listesi yayınlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray sıralamada geriledi. İşte UEFA kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin sıralamaları.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 14:48
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UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı! Galatasaray...

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıklad. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 30 takım ve temsilcilerimizin durumu...

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UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı! Galatasaray...

30 - BASEL: 44.500

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UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı! Galatasaray...

29 - SCHALKE 04: 46.000

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UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı! Galatasaray...

28 - VALENCIA: 46.000

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UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı! Galatasaray...

27 - BAYER LEVERKUSEN: 49.000

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