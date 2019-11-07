07 Kasım 2019, Perşembe
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UEFA kulüpler sıralaması yayınlandı! Galatasaray...
UEFA kulüpler sıralaması güncel listesi yayınlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray sıralamada geriledi. İşte UEFA kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin sıralamaları.
Giriş Tarihi: 07.11.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 14:48
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