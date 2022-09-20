TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Dünya Kupası öncesi...

Yaz transfer dönemine damga vuran iki Süper Lig devi Beşiktaş ve Galatasaray, birçok isimde karşı karşıya gelmişti. O futbolculardan birisi de Jason Denayer'di. Siyah beyazlı ekip stoper mevkisini Roman Saiss, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ile güçlendirdi. Galatasaray ise Marcao'nun satışıyla beraber eksik kalan savunmasına Abdülkerim Bardakcı ve Mathias Ross'u transfer etti. İki takımın da gündeminde olan en dikkat çekici isim Jason Denayer transferi ise gerçekleşmemişti. Öte yandan İngiliz basını flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)